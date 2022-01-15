البيئة: مساحات شاسعة بأربع محافظات لا تزال ملوثة بالعبوات والألغام

2022/01/15 | 18:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أشر وزير البيئة جاسم الفلاحي، اليوم السبت، أبرز المشكلات التي تواجه البرنامج الوطني لشؤون الألغام في العراق، فيما أكد وجود مساحات شاسعة بأربع محافظات لا تزال ملوثة بالعبوات والألغام.وقال الفلاحي، إن “موضوع التلوث بالألغام والعبوات الناسفة والشراك المخادعة والمخلفات الحربية إحدى المشكلات الجدية التي يواجهها البرنامج الوطني لشؤون الألغام في العراق”، مبيناً أن […]

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