الصين تطعم نحو 90% من مواطنيها ضد كورونا

2022/01/15 | 18:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت السلطات الصينية أن نحو 90 بالمائة من مواطني البلاد تلقوا حتى اليوم اللقاح ضد فيروس كورونا.وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم السبت أن 1.26 مليار من مواطني الصين (نحو 90 بالمائة من إجمالي عدد سكانها) تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، واستكمل 1.22 مليار منهم تطعيمهم.وإجمالا أعطيت في البر […]

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