2022/01/15 | 19:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ مع إعادة فتح المتاجر في أمستردام وباقي المدن الهولندية بعد أسابيع من الإغلاق بسبب جائحة كورونا، ازدانت العاصمة الهولندية بزهور الزنبق التي وزعها المزارعون على المارة في المدينة.وعادة ما يتم الاحتفال بيوم الزنبق الوطني بحديقة أزهار متنقلة أمام القصر الملكي في ساحة دام المركزية بالعاصمة لكن استمرار تدابير الإغلاق في فرض قيود […]

ظهرت المقالة في أمستردام..



مزارعون يوزعون الزهور مجانا (صور) أولاً على ايرث نيوز.

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