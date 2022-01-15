2022/01/15 | 19:00 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من أربيل - الأطفال ومواهبهم في كردستان) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: nUg9l2XQ8aM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من أربيل - الأطفال ومواهبهم في كردستان) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من أربيل - الأطفال ومواهبهم في كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).