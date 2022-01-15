2022/01/15 | 19:01 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يتبع ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة تؤجل توزيع “المنحة التشجيعية” في 3 محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة تؤجل توزيع “المنحة التشجيعية” في 3 محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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