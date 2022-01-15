انتشار أمني في سنجار بعد تهديدات لحزب العمال بالتصعيد

2022/01/15 | 19:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دخلت القوات الأمنية في سنجار حالة الإنذار ،اليوم السبت، على خلفية توتر الأوضاع في القضاء، حيث يسود التوتر في قضاء سنجار بنينوى على أثر إزالة الجيش العراقي تمثال لقيادي في حزب العمال كان قد لقي مصرعه في غارة شنتها مقاتلات تركية في القضاء .

وأكدت شرطة سنجار إن مسلحي حزب العمال ينتشرون في القضاء ، ويمنعون السكان من مغادرة منازلهم، وفي المقابل نشر الجيش العراقي قواته في مركز القضاء بعد نشر تهديدات من عناصر الحزب بتحويل سنجار الى جحيم على كل من شارك وتعاون في إزالة التمثال .

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