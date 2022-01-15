الحشد الشعبي يحبط محاولة ارهابية لاستهداف تلعفر

2022/01/15 | 19:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أحبطت قوة من اللواء 53 بالحشد الشعبي، السبت، محاولة إرهابية لاستهداف قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.وقال اعلام الحشد، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نخسة منه، إن “عملية امنية قامت بها القوة المذكورة، أسفرت عن ضبط عبوة ناسفة حديثة الصنع في احدى المنازل المهجورة في حي النور بقضاء تلعفر”.وأضاف، أن العبوة “كانت معدة […]

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