9  نتائج 4 مباريات من دوري الكرة الممتاز

2022/01/15 | 19:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

شهدت الجولة 19 من دوري الكرة الممتاز، اليوم السبت، العديد من النتائج المثيرة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن فريق الصقور واصل نزيف النقاط بعد تعادله 1-1 مع فريق الصناعة في المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي".

وأضاف، أن "لاعب الجوية ابراهيم بايش افتتح اهداف اللقاء في الدقيقة 26 من الشوط الاول، فيما تمكن الصناعة من ادراك التعادل من علامة الجزء عبر اللاعب حيدر حسين في الدقيقة 48".

وبهذه النتيجة تراجع فريق الصقور الى المركز الخامس برصيد 33 نقطة، فيما حل فريق الصناعة في المركز العاشر برصيد 22 نقطة".

وفي المباراة الثانية قفز الزوراء الى المركز الوصافة بعد تعادلة امام النجف 2-2 في المباراة التي ضيفها ملعب النجف الاولمبي ضمن الجولة 19 من دوري الكرة الممتاز".

وافتتح الزوراء التسجيل مبكرا عبر اللاعب احمد فاضل في الدقيقة 19 من الشوط الاول، وأضاف النوارس الهدف الثاني عبر اللاعب مؤيد عبد الباسط في الدقيقة 37، ليعود النجف في الشوط الثاني ويسجل هدفين عبر اللاعب معين احمد في الدقيقة 52 واللاعب ذو الفقار عايد في الدقيقة 40 من علامة الجزاء".

وبهذا التعادل حل الزوراء مؤقتا في وصافة الدوري برصيد 35 نقطة، فيما حل النجف في المركز السادس برصيد 29 نقطة".

وفي المباراة الثالثة التي جمعت نادي الكرخ مع اربيل انتهت بالتعادل السلبي 0-0 ضمن الجولة ذاته".

وجرت المباراة على ملعب الساحر احمد راضي وبهذا التعادل ارتقى اربيل الى المركز 12 برصيد 21 نقطة فيما حل الكرخ في المركز 16 برصيد 17 نقطة".

وانتهت مباراة نوروز مع نفط البصرة التي جرت على ملعب السليمانية بالتعادل السلبي".

وبهدا التعادل حل فريق نفط البصرة في المركز الثامن برصيد 26 نقطة، فيما حل نادي نوروز في المركز 17 برصيد 17 نقطة".

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