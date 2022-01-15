بعد ثوران بركان.. تحذير من تسونامي في الساحل الغربي للولايات المتحدة

2022/01/15 | 19:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت الأرصاد الجوية الأميركية أن تحذيرا من تسونامي وجه صباح السبت على الساحل الغربي للولايات المتحدة فيما سجل وقوع "فيضانات محدودة" في هاواي بسبب ثوران بركان في أرخبيل تونغا.

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