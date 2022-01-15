التحالف الدولي يرد على الهجمات: اعتداء على الشعب العراقي

2022/01/15 | 19:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد رد التحالف الدولي، اليوم السبت، على الهجمات التي تعرضت لها قاعد بلد الجوية، واصفاً إياه بالاعتداء على الشعب العراقي.وقال التحالف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ‏إن “الاعتداء على المنشآت العراقية هو اعتداء على الشعب العراقي”.وأضاف أن “التحالف يحتفظ بحد أدنى من التواجد في المواقع العراقية لتقديم المشورة المساعدة …

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