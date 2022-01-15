الثقافة تؤجل توزيع المنحة التشجيعية في ثلاث محافظات

2022/01/15 | 19:10 - المصدر: وكالة ناس

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وزارة الثقافة تعلن عن تأجيل توزيع المنحة التشجيعية على الصحفيين والفنانين والأدباء في المحافظات إلى الثلاثاء المقبلة

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار عن تأجيل توزيع المنحة التشجيعية على المستحقين من الصحفيين والفنانين والأدباء والتشكيليين والشعراء الشعبيين في مراكز التوزيع بمحافظات البصرة والنجف وكركوك إلى الثلاثاء المقبلة.وقالت الوزارة في بيانٍ لها : لتسهيل توزيع المنحة، وانسيابيتها، وضمان وصولها إلى المستحقين من الصحفيين والفنانين والأدباء والتشكيليين والشعراء الشعبيين في محافظاتنا العزيزة فقد تقرر تأجيل عملية التوزيع إلى يوم الثلاثاء الموافق للثامن عشر من الشهر الجاري.أما التوزيع في بغداد فيجري حسب الجدول المعلن سابقاً للمستحقين من بغداد والأنبار وديالى، وواسط.

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