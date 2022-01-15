وزارة الثقافة تصدر قراراً يخص المنحة التشجيعية

2022/01/15 | 19:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الثقافة، اليوم السبت، قراراً يخص المنحة التشجيعية للصحفيين والفنانين.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "تم تأجيل توزيع المنحة التشجيعية على الصحفيين والفنانين والأدباء بمحافظات (البصرة والنجف وكركوك) إلى الثلاثاء المقبل".

وأوضحت أن "ذلك لتسهيل توزيعها وانسيابيتها".

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