اللواء 53 بالحشد الشعبي يحبط محاولة إرهابية لاستهداف تلعفر

2022/01/15 | 19:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أحبطت قوة من اللواء 53 بالحشد الشعبي، اليوم السبت، محاولة إرهابية لاستهداف قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.وذكر اعلام الحشد في بيان، انه “جاء ذلك خلال عملية امنية قامت بها القوة، حيث عثرت على عبوة ناسفة حديثة الصنع في احدى المنازل المهجورة في حي النور بقضاء تلعفر والتي كانت معدة لتفجيرها في القضاء”.واضاف البيان […]

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