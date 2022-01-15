بعد الثراء الفاحش …نائب يطالب بكشف الذمة المالية لمحمد الحلبوسي

2022/01/15 | 19:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف، السبت، بالكشف عن الذمة المالية لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وقال مخيف في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الجميع يعلم أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي جاء الى المجلس من عائلة بسيطة، والثراء الفاحش الذي يملكه اليوم يجب أن يتم الكشف عنه ليكون […]

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