قوات التحالف تنفي تواجدها القتالي في قاعدة بلد

2022/01/15 | 19:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قوة المهام المشتركة عملية العزم الصلب، أن الاعتداء على المنشآت العراقية هو اعتداء على الشعب العراقي.

وذكرت المهام المشتركة في بيان أن التحالف يحتفظ بحد أدنى من التواجد في المواقع العراقية لتقديم المشورة والمساعدة والتمكين للقوات العراقية، نافيا أي تواجد لقوات التحالف في قاعدة بلد الجوية أو أي قواعد عراقية أخرى، وأكد البيان أن القوات العراقية لديها القدرة والكفاءة على حماية منشآتها الوطني

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