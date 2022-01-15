2022/01/15 | 19:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن إحباط محاولة إرهابية لاستهداف تلعفر في محافظة نينوى,

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من اللواء 53 بالحشد الشعبي، أحبطت اليوم السبت، محاولة إرهابية لاستهداف قضاء تلعفر بمحافظة نينوى".وأضافت، أن "ذلك جاء خلال عملية امنية قامت بها القوة، حيث عثرت على عبوة ناسفة حديثة الصنع في احدى المنازل المهجورة في حي النور بقضاء تلعفر والتي كانت معدة لتفجيرها في القضاء".

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