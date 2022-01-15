لأول مرة بتاريخها.. قيمة فورد تتخطى 100 مليار دولار

2022/01/15 | 19:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تجاوزت القيمة السوقية لشركة فورد الأميركية 100 مليار دولار لأول مرة، حيث يراهن المستثمرون على خطط الشركة لتصنيع السيارات الكهربائية.تأتي مكاسب فورد وسط خططها لمضاعفة إنتاج سيارات F-150 إلى 150 ألف سيارة كجزء من إستراتيجية الرئيس التنفيذي جيم فارلي، الذي تولى منصبه في عام 2020، ووعد باستثمار أكثر من 30 مليار دولار […]

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