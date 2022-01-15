2022/01/15 | 19:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال واجبه..انتحار منتسب في الشرطة الاتحادية ببغداد

ظهرت المقالة خلال واجبه..



انتحار منتسب في الشرطة الاتحادية ببغداد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال واجبه.. انتحار منتسب في الشرطة الاتحادية ببغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال واجبه.. انتحار منتسب في الشرطة الاتحادية ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).