بعد ثوران بركان.. الأرصاد تحذر من تسونامي في الساحل الغربي للولايات المتحدة

2022/01/15 | 19:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افادت الأرصاد الجوية الأميركية أن تحذيرا من تسونامي وجه صباح ،اليوم السبت، على الساحل الغربي للولايات المتحدة فيما سجل وقوع “فيضانات محدودة” في هاواي بسبب ثوران بركان الجمعة في أرخبيل تونغا.

وطلبت الهيئة الوطنية للأرصاد من السكان مغادرة الشواطئ والموانئ في المناطق المعنية، لافتة الى عدم الإبلاغ عن وقوع خسائر في جزر هاواي الأميركية.

ومن المحتمل أن تتأثر ولايات كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن، علاوة على ألاسكا ومقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية، بحسب الهيئة الوطنية للأرصاد.

وحذرت هيئة الأرصاد من”حدوث فيضانات في السواحل والمناطق المنخفضة”.

وفر سكان ارخبيل تونغا السبت نحو المرتفعات بسبب حدوث تسونامي نجم عن ثوران هائل جديد لبركان هونغا تونغا هونغا ها اباي، وصلت تداعياته إلى مئات الكيلومترات.

وقال مسؤولون في فيجي إن الثوران استمر ثماني دقائق وكان مدويا لدرجة أنه سمع “مثل دوي رعد من بعيد” فوق جزر فيجي، الواقعة على بعد أكثر من 800 كيلومتر.

المصدر: AFP

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