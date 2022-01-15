ارتفاع مناسيب المياه في سدي دوكان ودربنديخان مقارنة بالعام الماضي

2022/01/15 | 19:32 - المصدر: قناة التغيير

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تواصل مناسيب المياه في سدي دوكان ودربنديخان بإقليم كردستان الارتفاع نتيجة كميات الأمطار والثلوج التي تساقطت مؤخرا.

وأوضح مدير سد دربنديخان رحمن خاني ان منسوب المياه في السد ارتفع ليزيد بفارق متر واحد بالمقارنة مع المنسوب المسجل في هذا الوقت من العام الماضي وذلك بسبب كميات الامطار التي تساقطت في الايام والاسابيع الماضية.

وفي السياق ذاته أشارت مصادر الى ارتفاع مستوى المياه في سد دوكان بمحافظة السليمانية بمعدل خمسة وعشرين سنتيمترا مقارنة بالعام الماضي فضلا عن تفجر الكثير من العيون والينابيع التي كانت قد تعرضت للجفاف في المواسم السابقة.

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