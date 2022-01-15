حقوق الانسان في البصرة: مستسلزمات الوقاية من كورونا يتحمل تكلفتها ذوي الطلبة فقط

2022/01/15 | 19:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان في محافظة البصرة، اليوم السبت، عن تحمل ذوي الطلبة في مدارس المحافظة تكلفة المستلزمات الوقائية للوقاية من فايروس كورونا.وذكر بيان لمكتب المفوضية في البصرة، تلقته “ايرث نيوز”، ان “مكتب مفوضية حقوق الانسان في البصرة يطالب وزارة التربية بانفاذ بياناتها على أرض الواقع بصور حقيقية تصل جميع الافراد […]

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