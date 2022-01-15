2022/01/15 | 19:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل المبعوث الأممي الجديد للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، السبت، إلى مخيّمات الصحراويين في تندوف جنوب غرب الجزائر، في إطار جولة لا تنتظر منها جبهة بوليساريو الكثير، كما أفادت وسائل إعلام رسمية جزائرية ووكالة الأنباء الصحراوية التابعة للجبهة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبعوث أممي يزور مخيمات الصحراء الغربي.. وبوليساريو تنتقد "التقصير" الدولي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبعوث أممي يزور مخيمات الصحراء الغربي.. وبوليساريو تنتقد "التقصير" الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).