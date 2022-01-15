ثوران بركاني يجبر ملك على خلاء قصره وسط المحيط الهادئ

2022/01/15 | 19:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكدت مصادر مطلعة إجلاء أهو إيتو توبو السادس ملك تونغا الدولة البولينيزية من قصره على خلفية ثوران بركاني أعقبته موجة تسونامي.ووفقا لراديو نيوزيلندا: “السبب في عملية الإخلاء ثوران بركان هونغا هاباي، وموجة تسونامي ضربت العاصمة نوكوالوفا”.وأشارت المصادر إلى أن رجال الشرطة والجيش رافقوا الملك إلى مقر آخر، فيما نصح السكان بالابتعاد […]

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