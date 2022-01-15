انتحار منتسب في الشرطة الاتحادية ببغداد

2022/01/15 | 19:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإنتحار منتسب في قيادة قوات الشرطة الإتحادية غربي العاصمة بغداد.وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "منتسباً في الشرطة الاتحادية أقدم على الإنتحار أثناء الواجب بعد أن قام بإطلاق النار على نفسه بمنطقة الرأس من سلاحة نوع مسدس ضمن حي الجهاد، غربي بغداد".وأضاف، أنه "حتى الآن لم تعرف الأسباب وراء إقدام المنتسب على الإنتحار".

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