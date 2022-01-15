راضي شنيشل يقدم استقالته من تدريب نادي القوة الجوية

2022/01/15 | 19:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قدم المدرب راضي شنيشل، اليوم السبت، استقالته من تدريب نادي القوة الجوية.

وقال مدير المكتب الاعلامي بنادي القوة الجوية علاء محمد، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "شنيشل قدم استقالته بعد مباراة الصناعة التي إنتهت بتعادل الجوية و الصناعة ايجابيا بهدف لكل فريق و هي المباراة الخامسة التي فشل بها الصقور من تحقيق الفوز".

واضاف أن "الكابتن راضي شنيشل قدم استقالته بعد المباراة مباشرة و الإدارة وافقت على استقالة مدرب الفريق".

وفي وقت سابق، قدم راضي شنيشل اعتذارا اكثر من مرة من تكملة المشوار مع الجوية بالجوالات السابقة الا انها كانت ترفض من قبل إدارة الجوية.

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