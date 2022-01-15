خبراء اقتصاديون: الفساد وعدم الخبرة وراء غياب الحسابات الختامية السنوية

2022/01/15 | 19:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ الفساد وعدم الخبرة، بهذين السببين عزا خبراء في الاقتصاد عدم تقديم الدولة للحسابات الختامية السنوية، التي تتضمن ما تم إنفاقه من الموازنة، فيما انتقدوا غياب أي قانون يلزم الدولة بتقديم هذه الحسابات وفق وقت معين وفرض عقوبات في حال عدم تقديمها.وقال الخبير الاقتصادي، رشيد السعدي في حديث لـ”ايرث نيوز”، إن “الحسابات […]

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