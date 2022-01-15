مسيرة_لا_مخيرة يتصدر ترند العراق على تويتر

2022/01/15 | 19:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..تصدر هاشتاك‏ ‏#مسيرة_لا_مخيرة منصة تويتر ، بعد تغريدة المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو علي العسكري .وذكر مغردون ان” التغريدة كانت اشتر موجه الى جبهات الفاسدين والعملاء”.فيما ذكر ابو علي العسكري في تغريدته ان “رواية خلية الاعلام الأمني في استهداف قاعدة بلد مثيرة للسخرية وفيها مغالطات عدة”، مشيرا الى ان […]

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