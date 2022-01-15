في حديثه لـCNN.. رافائيل نادال يتحدث عن عودته للمنافسات وأزمة دويوكوفيتش

2022/01/15 | 19:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حديثه لـCNN، كشف نجم التنس الإسباني رافائيل نادال عن عودته إلى المنافسات في بطولة ملبورن، وموقفه من أزمة نوفاك ديوكوفيتش مع السلطات الأسترالية، وكيف يرى البطولة في حال تمكن دويوكوفيتش من اللعب.

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