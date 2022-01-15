الفتح: تفرد السفارة الأمريكية بامتلاك منظومة “السيرام” انتهاك سيادي

2022/01/15 | 19:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اعتبر تحالف الفتح، السبت، وجود منظومات الدفاع الجوي فوق السفارة الامريكية في بغداد العراقي انتهاك كبير للسيادة العراقية ” لافتا الى أن اطلاق صافرات الإنذار في كل مرة أرهق السكان المحيطين بها.وقال عضو التحالف محمود الحياني في تصريح لوكالة/ المعلومة /، إن “حماية البعثات الدبلوماسية من وأجب القوات الأمنية والحكومة العراقية “مشيراً […]

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