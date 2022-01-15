2022/01/15 | 20:04 - المصدر: روسيا اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بومبيو: اغتيال سليماني كان ضروريا للحفاظ على حياة وأمن الأمريكيين - فيديو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/15 | 20:04.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو: اغتيال سليماني كان ضروريا للحفاظ على حياة وأمن الأمريكيين - فيديو) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو: اغتيال سليماني كان ضروريا للحفاظ على حياة وأمن الأمريكيين - فيديو) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو: اغتيال سليماني كان ضروريا للحفاظ على حياة وأمن الأمريكيين - فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).