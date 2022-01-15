بتروفيتش يستبعد اللاعب علي الحمادي من صفوف المنتخب الوطني

2022/01/15 | 20:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعقرر مدرب المنتخب الوطني العراقي، زيليكو بيتروفيتش، اليوم السبت، استبعاد اللاعب علي الحمادي، من صفوف المنتخب.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مدرب المنتخب الوطني زيليكو بيتروفيتش، قرر استبعاد اللاعب علي الحمادي من صفوف المنتخب الوطني".وأضاف مراسلنا، أن "سبب الاستبعاد هو عدم مشاركة اللاعب علي الحمادي في أي مباراة منذ تصفيات كأس العالم".

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