شاهد بالفيديو.. درونز وكاتيوشا على العراق تشتعل بفتيل الأزمة السياسية | الحصاد الإخباري

2022/01/15 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Il6duceIsmE

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