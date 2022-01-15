أسبوع الصقيع’: منخفض قطبي يقلب الأجواء.. الثلوج في أماكن غير متوقعة

2022/01/15 | 20:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشير التنبؤات الجوية، السبت، إلى تأثر البلاد بمنخفض قطبي ابتداءً من عصر يوم غد الأحد.

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وقال المتنبئ الجوي محمد علي، في إيضاح تابعه "ناس"، (15 كانون الثاني 2022): إن "خرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد بمنخفض قطبي يتشكل عصر الغد، ويؤثر على أجوائنا بطقس بارد فضلا عن تدنٍ في درجات الحرارة إلى ما تحت الصفر المئوي على اغلب مناطق الشمال وأجزاء من وسط البلاد".

وأضاف، "كما ستكون قيم التبريد متدنية في المناطق الشمالية، والغربية، ينتج عنها تساقط الثلوج والأمطار على مناطق الشمال، وغرب الانبار بعض مناطق الوسط ".

وبين، "كذلك ستشهد البلاد صقيعاً وانجماداً في كافه المناطق تدريجياً، ابتداء من يوم غد إلى نهاية الأسبوع، وقد تسقط ثلوج في أماكن غير متوقعة".

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