لا مصدر لتعويض الغاز الإيراني.. وزير الكهرباء: واعز عراقي لدفع الديون لطهران

2022/01/15 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلن وزير الكهرباء عادل كريم، اليوم السبت، عن عودة الاتفاق العراقي الايراني بضخ الغاز للعراق بواقع 50 مليون متر مكعب لتشغيل المحطات الكهربائية المتوقفة.

وقال كريم في حديث لـ(بغداد اليوم )، ان "وزارة الكهرباء ارسلت وفدا الى ايران قبل يومين برئاسة مستشار الوزارة لبحث مع وزارة الطاقة الايرانية إعادة ضخ الغاز".

واضاف ان "طهران وعدت بالعودة الى الاتفاق السابق وضخ 50 متر مكعب من الغاز بعد ان خفضته سابقا الى 8 ملايين"، مشيرا الى ان "هذا الامر يعطي العراق دافع للإسراع بدفع الديون لإيران عن طريق الدفعات المالية لانهاء شحة التجهيز للعراق الذي عرقل تشغيل اكثر من خمسة آلاف ميكا واط توقفت جراء عدم وجود غاز لتشغيلها ".

وافاد كريم ان "العراق ليس لديه اي مصدر اخر لتعويض الغاز الإيراني حاليا وبتالي فأن الأمر يتطلب إعادته لتشغيل باقي المحطات المتوقفة جراء انخفاض كميات الغاز المورد".

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