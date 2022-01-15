2022/01/15 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قلب نادي الحلة الطاولة على الشرطة، اليوم السبت، بالربع الاخير من مباراة ديربي دوري السلة الممتاز ويتغلب عليه بنتيجة (71-68).

تغلب اصحاب الارض نادي الحلة على نادي الشرطة بنتيجة (71-68) بعد ان كانت المباراة تسير لصالح نادي الشرطة حيث استطاعوا من انهاء الفترة الاولى بنتيجة (21-14).

وشهدت الفترة الثاني ايضا تفوق الضيوف بنتيجة (41-36) واستمر نادي الشرطة في توسيع الفارق خلال الفترة الثالثة لتنتهي لصالحهم بنتيجة (60-52).

وفي الفترة الاخيرة شهدت صحوة اصحاب الارض ليتمكنوا من الظفر بنقاط المباراة لتنتهي المباراة بتفوق نادي الحلة بنتيجة (71-68).

وحصد محترف نادي الحلة لقب افضل لاعب في المباراة بعد ان سجل 31 نقطة و 10 ريباوند و5 اسيست خلال المباراة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديربي سلة العراق ينتهي بفوز نادي الحلة على الشرطة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديربي سلة العراق ينتهي بفوز نادي الحلة على الشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).