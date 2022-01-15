2022/01/15 | 20:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اشرف محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، اليوم السبت، على توزيع اكثر من 7 الاف قطعة ارض سكنية على مختلف الشرائح المشمولة .وقال الغزي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز ان “التوزيع جرى وفق نظام القرعة الالكترونية بواقع 6770 للمستحقين داخل مدينة الناصرية ، و 950 قطعة ارض لشرائح مختلفة في قضاء […]

ظهرت المقالة توزيع اكثر من 7 الاف قطعة ارض سكنية على مختلف الشرائح المشمولة في ذي قار أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توزيع اكثر من 7 الاف قطعة ارض سكنية على مختلف الشرائح المشمولة في ذي قار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توزيع اكثر من 7 الاف قطعة ارض سكنية على مختلف الشرائح المشمولة في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).