دولة القانون يوجه طلباً للكاظمي ويحذر من محاولات تركية للسيطرة على كركوك

2022/01/15 | 20:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص ..طالب القيادي في ائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي ، السبت ، رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي بالوقوف بجدية تجاه التدخلات التركية في محافظة كركوك شمالي العراق.وقال اللامي ، في تصريح لوكالة / المعلومة /، “لن نسمح لأي بلد كان أو أي جهة كانت ان تمس سيادة العراق وشعبه […]

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