2022/01/15 | 20:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النيابة العامة في مصر، السبت، التحقيق في بلاغ أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، الذي اتهمت خلال طبيبًا بالتسبب في وفاته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر: النيابة تأمر بالتحقيق في اتهام أرملة وائل الإبراشي طبيب بالتسبب في وفاته) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر: النيابة تأمر بالتحقيق في اتهام أرملة وائل الإبراشي طبيب بالتسبب في وفاته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).