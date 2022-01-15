2022/01/15 | 20:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت قيادة حرس الحدود الثالثة، السبت، تفاصيل ملاحقة عدد من المهربين.وذكرت القيادة في بيان تلقى “النورنيوز” نسخة منه، أن “لواء حرس حدود العاشر مستمر في تأمين ومراقبة المناطق الحدودية، حيث لاحق الفوج الاول مهربين في قاطع المسؤولية”.وأوضح البيان “جرى آطلاق النار تجاه المهربين، ولاذوا بالفرار مما اضطرهم إلى ترك مجموعة …

ظهرت المقالة حرس الحدود العراقي يلاحق مهربين ويطلق عليهم النار أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرس الحدود العراقي يلاحق مهربين ويطلق عليهم النار) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرس الحدود العراقي يلاحق مهربين ويطلق عليهم النار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).