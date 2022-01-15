الإطار التنسيقي يؤكد: لازلنا الكتلة الأكبر في مجلس النواب

2022/01/15 | 20:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد عضو الإطار التنسيقي رسول راضي ، اليوم السبت، تشكيل الإطار للكتلة البرلمانية الأكثر عدداً داخل مجلس النواب، بتقديمه 88 مقعداً مقابل 76 مقعداً للكتلة الصدرية.وقال راضي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الاطار التنسيقي لازال الكتلة الأكبر في البرلمان، وان المحكمة الاتحادية أذا حكمت لصالح الكتلة الصدرية فهناك وضع سيترتب […]

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