“الخرف” سيؤثر على 153 مليون شخص حول العالم في هذا التاريخ

2022/01/15 | 20:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أشارت دراسة حديثة إلى أن مرض الزهايمر أو “الخرف” سيؤثر على 153 مليون شخص حول العالم في عام 2050، أي ثلاثة أضعاف ما كان عليه في عام 2019.وبحسب موقع “scmp” الصيني، تشير الدراسة التي نشرت في مجلة The Lancet Public Health، والتي تناولت 195 دولة وإقليم، إلى أن مضاعفة حالات الأمراض المعرفية […]

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