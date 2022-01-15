ضبط 3 آلاف قداحة تفجير وقنابر وعبوات مختلفة غربي نينوى (صور)

2022/01/15 | 20:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، ضبط ٣٠٠٠ قداحة تفجير وقنابر وعبوات مختلفة غربي نينوى.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعمليتين منفصلتين نفذتا استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ أحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اكدت تواجد مواد تفجير واعتدة وعبوات في قريتي العلكانة التابعة الى ناحية ربيعة وقرية خرايج بلال التابعة الى قضاء تلعفر غربي نينوى".

وأضافت، أنه "على اثر ذلك وبالتعاون مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة ٧١ والفوج الثاني لواء المشاة ٧٣ وقوة برية من الفوجين ذاتهما تم التحرك الى المكان المحدد وضبط ٣٠٠٠ قداحة تستخدم للتفجير و ٣٨ عبوة ناسفة محلية الصنع و٦ قنابر هاون عيار ٨٢ ملم , تم تفجيرها موقعيا وتحت السيطرة من قبل مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوة".

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