النجف الأشرف.. نواب ومعنيون يقدمون جملة من المقترحات لمواجهة آفة المخدرات

2022/01/15 | 20:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف- واع- حيدر فرمان عقدت الكلية التربوية المفتوحة في محافظة النجف الأشرف، اليوم السبت، ندوة موسعة لبحث السبل الكفيلة بمواجهة خطر انتشار المخدرات في المجتمع العراقي بشكل عام والمحافظة على وجه الخصوص.وقالت الأستاذ المساعد الدكتور سحر ناجي المشهدي إحدى المشاركات في الندوة، "إنها جاءت لمناقشة الأسباب لانتشار ظاهرة المخدرات ووضع الحلول المناسبة لها"، مشيرة الى أن "ندوة واحدة لا تكفي لمواجهة هذه الافة الخطيرة فضلا عن الحاجة إلى تكاتف الجهود لمواجهتها".من جانبه أشار عضو مجلس النواب حيدر الشمخي إلى أن "مشكلة المخدرات خطر يداهم المجتمع وهي بحاجة إلى حلول حقيقية ناجعة عبر التوعية الحقيقية من مخاطر المخدرات كما نحتاج إلى إجراءات يجب أن تلعب المؤسسة الأمنية دورا فيها في ملاحقة المروجين".وأكد أن "المؤسسة الصحية تقوم بدورها في معالجة المتعاطين إلا أنها وحدها غير قادرة على مجابهة هذه الافة وبحاجة إلى الدعم وهذا ما سنعمل عليه من خلال الحكومة القادمة ومجلس النواب من خلال دوره الرقابي".فيما يعتقد مسؤول الشعبة الثقافية في مرقد الشهيد الصدر عصام الياسري أن "الحلول الأمنية والقانونية غير كافية لمواجهة خطر انتشار المخدرات في المجتمع العراقي" لافتا إلى أن "المجتمع بحاجة إلى مشاريع خاصة بتأهيل الشباب من خلال نشر المراكز الرياضية والثقافية فضلا عن توفير فرص عمل للعاطلين الشباب لسد الفراغ الذي يعانون منه".فيما حذر المحامي حيدر الجنابي من مخاطر الجرائم التي انتشرت مؤخرا بسبب تعاطي المخدرات وقال: "اليوم نرى هناك جرائم اعتداء تحصل في المجتمع يقوم من خلالها الشاب بضرب افراد عائلته أو إيذائهم او حتى الأقدام على جرائم قتل بسبب تعاطي المخدرات التي تسبب غالبا انفصاما في الشخصية وهذا خطر على المجتمع وبحاجة إلى وقفة جادة للحد من تعاطي المخدرات".

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