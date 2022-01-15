فاتورة الحرب السورية (الجزء الثاني)

2022/01/15 | 20:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الجزء الثاني من هذا التحقيق نكشف أسرار شبكة المرتزقة الروس

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