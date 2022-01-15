توزيع أكثر من سبعة آلاف قطعة أرض سكنية في ذي قار

2022/01/15 | 20:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وزعت الحكومة المحلية، في محافظة ذي قار، اليوم السبت، أكثر من سبعة آلاف قطعة أرض سكنية على مختلف الشرائح المشمولة.

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وقال المحافظ محمد الغزي، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (15 كانون الثاني 2022): إن "التوزيع جرى وفق نظام القرعة الالكترونية بواقع 6770 للمستحقين داخل مدينة الناصرية، و 950 قطعة أرض لشرائح مختلفة في قضاء الدواية، ولقضاء النصر، 9 قطعة أرض".

وأكد المحافظ أن " الايام المقبلة ستشهد توزيع قطع الاراضي على بقية المستحقين من الشرائح الاخرى، بعد استكمال الاجراءات من قبل الدوائر المعنية".

كما وجه المحافظ - وفق البيان - "قسم القانونية بالتدقيق بالاعتراضات التي قدمت اليه اثناء التوزيع من بعض شرائح ( المحامين ، والاثار ، والمتفرقة ، والدفاع ) خلال ٧ أيام ليتم التوزيع لهذه الشرائح بعد تدقيقها وخلال الايام القليلة القادمة".

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