2022/01/15 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلنت هيئة استثمار ديالى، اليوم السبت، عن تدفق اكثر من 30 مليون دولار الى المحافظة للاستثمار 50% منها في قطاع الاسكان للمرة الاولى بعد 2003.

وقال رئيس هيئة استثمار ديالى كريم العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الاستقرار الامني ونشاط الهيئة في التواصل مع الشركات والمستثمرين وتهيئة الظروف وحل كل الاشكالات دفعت الى تدفق العديد من الاموال للاستثمار في المحافظة".

واضاف ان "حجم الاموال المتدفقة الى المحافظة للاستثمار بلغ اكثر من 30 مليون دولار خلال الاشهر الماضية في 11 اجازة استثمارية"، مشيرا الى ان "50% منها في قطاع الاسكان".

واوضح العزاوي، ان "حجم الاموال المستثمرة هي الاعلى بعد 2003 وجميعها لمستثمرين عراقيين"، متوقعا "تدفق مستثمرين عرب واجانب خلال 2022 في اول خطوة من نوعها في ديالى وتدلل على رغبة كبيرة للشركات والمستثمرين في الحصول على اجازات مهمة في قطاعات حيوية".

واشار ان "بيئة المحافظة تتوفر بها فرص رائدة ومميزة للفرص الاستثمارية سواء في الاسكان او الصناعة او الزراعة والسياحة ايضا"، لافتا الى انها "وفرت مئات الفرص للعمل في مراحلها الاولى وستزداد بمرور الوقت وستخلق انعاش اقتصادي في تحريك السيولة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها 50% بقطاع الاسكان.. تدفق 30 مليون دولار للاستثمار بمحافظة عراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينها 50% بقطاع الاسكان.. تدفق 30 مليون دولار للاستثمار بمحافظة عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).