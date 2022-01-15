وزير الخارجية الليتواني يزور بغداد غدا

2022/01/15 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية الليتواني سيزور بغداد يوم غدا.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين ونظيره الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس يعقدان غدا لقاء مشتركا في بغداد".

ودعت الوزارة، إلى "الالتزام بارتداء الكمامة وجلب كارت اللقاح أو بطاقة التلقيح لغرض السماح بالدخول إلى مبنى الوزارة".

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