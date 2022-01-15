2022/01/15 | 20:45 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أهلها أجبروها على الزواج في سن الـ17 ولم يدعموها في طلاقها.. قصة ميلاد معن ترويها بالتفاصيل!) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3ssJHL5N1GM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أهلها أجبروها على الزواج في سن الـ17 ولم يدعموها في طلاقها.. قصة ميلاد معن ترويها بالتفاصيل!) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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