2022/01/15 | 20:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BBQNJBzbXnw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ثوران بركاني وموجة تسونامي تضرب عاصمة مملكة تونغا "نوكو ألوفا") نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ثوران بركاني وموجة تسونامي تضرب عاصمة مملكة تونغا "نوكو ألوفا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).