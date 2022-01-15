حقيقة وفاة اسطورة الكرة العراقية حسين سعيد

2022/01/15 | 20:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… انتشرت انباء تفيد بوفاة اسطورة الكرة العراقية حسين سعيد.وفي هذا الصدد، قال سعيد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الانباء التي تحدثت عن وفاتي غير صحيحة واستغرب نشر مثل هذه الاخبار من دون تقصي الحقائق من اهل الشأن” واضاف “أبعث سلامي وتحياتي للجميع أنا اتمتع بصحة جيدة واركز على الرياضة والعلاج الطبيعي ولا […]

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